Британия объявила крупнейший пакет санкций против "теневого флота" РФ

Великобритания в четверг ввела крупнейший на сегодня пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

Новые санкции касаются 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров со сжиженным природным газом. Это самая большая на сегодня санкционная акция против "теневого флота" Владимира Путина.

"Еще 18 судов "теневого флота" будут лишены доступа к портам Великобритании и не смогут пользоваться ведущими британскими морскими услугами, в результате чего общее количество нефтяных танкеров, против которых введены санкции, возрастет до 43", – говорится в сообщении.

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Нефтяные танкеры, которые стали мишенью новых санкций, только за последний год перевезли сырья на примерно 4,9 млрд долларов.

Чтобы избежать британских санкций, "Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России, была вынуждена пытаться переименовать свои суда. Сегодняшние санкции нацелены на еще большее количество ее судов.

Великобритания также вводит санкции против еще 4 СПГ-танкеров и российской газовой компании АО "Русгаздобыча".

Список всех танкеров обнародован на официальном сайте британского правительства.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил новые санкции, направленные против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

В июле более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.

Между тем совместное расследование Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial выявило по меньшей мере девять случаев, когда суда "теневого флота" РФ оставляли разливы нефти в мировых водах.