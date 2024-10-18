Шанс остановить войну: в ЕС отреагировали на ликвидацию Израилем лидера ХАМАС

Европейские лидеры выразили надежду, что убийство Израилем Яхьи Синвара, лидера ХАМАС и организатора терактов 7 октября, может привести к прекращению огня в Газе.

Об этом, как говорится в публикации Politico, сказали несколько европейских топ-политиков, реагируя на смерть Синвара, сообщает "Европейская правда".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на пресс-конференции после Европейского совета сказала, что "его смерть, безусловно, значительно ослабляет ХАМАС".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Синвар "несет ответственность за страдания людей в Газе из-за своих действий" как один из главных организаторов прошлогоднего нападения ХАМАС на Израиль.

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И фон дер Ляйен, и Мишель призвали в четверг к прекращению огня в Газе, где, по оценкам ООН, почти 2 миллиона человек испытывают "чрезвычайно критический" уровень голода в результате военного наступления Израиля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который критически относится к действиям Израиля в Газе, заявил, что смерть Синвара стала поворотным моментом и открыла перспективу того, что она может предоставить премьер-министру Биньямину Нетаньяху возможность завершить конфликт.

"Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы освободить заложников и закончить войну. Мы должны прекратить военные операции ... и согласиться на прекращение огня в Газе, а также открыть надежную политическую перспективу для израильтян и палестинцев", – сказал Макрон журналистам после саммита.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала к освобождению израильских заложников, десятки из которых все еще удерживаются ХАМАС.

"ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников и сложить оружие; страдания людей в Газе должны наконец прекратиться", – отметила Бербок.

Но Нетаньяху в своей речи, объявив о смерти Синвара, отметил, что война Израиля в Газе еще не закончилась, и пообещал вернуть всех заложников домой.

Кандидат в президенты США Камала Харрис также заявила, что убийство Израилем лидера ХАМАС Яхьи Синвара может помочь положить конец войне в Газе.

Президент США Джо Байден выразил подобные настроения за несколько минут перед заявлением Харрис. Он также сообщил, что американская сторона поддерживала операцию Армии обороны Израиля в секторе Газы, в результате которой был ликвидирован Синвар.