В Германии обнаружили первый случай нового штамма оспы обезьян

Институт Роберта Коха (RKI) – немецкое агентство по контролю за заболеваниями – объявило о первом выявленном в стране случае заражения новым вариантом обезьяньей оспы (mpox), который стал распространяться летом этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В сообщении RKI говорится, что несмотря на выявление вируса обезьяньей оспы риска его большего распространения пока нет, но институт "очень внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости адаптирует свои рекомендации".

В Институте Роберта Коха не предоставили никакой дополнительной информации о том, когда и у кого произошло первое инфицирование.

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В августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во второй раз за два года объявила mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это произошло после распространения его вспышки из Демократической Республики Конго на соседние страны.

Первый случай заболевания новым вариантом обезьяньей оспы за пределами африканского континента был подтвержден в Швеции в середине августа.

Симптомы оспы включают в себя сыпь, а также возможное повышение температуры, головную боль и боль в мышцах. Летальные случаи случаются редко, особенно в странах с хорошей системой здравоохранения.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости.