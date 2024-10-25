Трамп назвал ЕС "мини-Китаем" в контексте торговли

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Европейский Союз "мини-Китаем" в контексте торговых отношений.

Об этом сообщило AFP, передает "Европейская правда".

Трамп отметил, что в ЕС "не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию"

"Ничего не берут. У вас дефицит в 312 млрд долларов с ЕС. Знаете, ЕС – это мини... хотя не такой уж он и маленький – это мини-Китай", – сказал Трамп.

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Как отмечается, по данным статистического агентства ЕС Евростат, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд евро, что эквивалентно 170,54 млрд долларов.

Накануне сообщалось, что победа Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, особенно если он начнет торговую войну между США и Европой.

Как известно, Трамп планирует ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% почти на весь импорт, а также значительно повысить тарифы на китайские товары до 60% и более. По его словам, такие меры будут способствовать росту производства в США.

Отметим, что летом в Брюсселе оценивали, что такие тарифы принесут Евросоюзу до 150 млрд евро убытков в год.

Недавно в Германии также подсчитали, что ее экспорт в США может упасть почти на 15%, если Трамп победит на выборах в США в ноябре.

Однако 15 октября Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если Трамп победит на выборах в США и воплотит угрозу ввести тарифы на европейский импорт.