В столице Исландии начинается саммит стран Северной Европы, куда направляется Зеленский

В столице Исландии Рейкьявике ограничили движение по центральным улицам в связи с проведением саммита стран Северной Европы, на котором ждут в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает общественный вещатель RUV.

В понедельник 28 октября в центре Рейкьявика будут усилены меры безопасности и перекроют ряд улиц с 8 часов утра понедельника до вечера среды, когда Нордический саммит завершится.

В столице Исландии ждут топ-руководство всех стран Северной Европы и президента Украины Владимира Зеленского.

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Среди прочего, сообщают о запланированной двусторонней встрече Зеленского с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном и президентом Халлой Томасдоттир.

На странице саммита отмечают , что выступление Зеленского перед участниками планируется во вторник, 29 октября.

Изначально о визите Зеленского в Исландию стало известно от премьера Финляндии Петтери Орпо, который тоже направляется туда.

Всего в саммите нордических лидеров примут участие почти 90 человек – премьер-министры, министры иностранных дел и члены парламента, а также приглашенные гости.

Напомним, недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.

В октябре глава МИД Украины сообщил, что все руководители внешнеполитических ведомств стран Нордично-Балтийской восьмерки поддерживают разрешение Украине наносить удары по военным целям в глубине России.

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