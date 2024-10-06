Трамп вернулся в Батлер после июльского покушения вместе с Маском, который обещал поддержку

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в субботу, 5 октября, выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, где в июле на него было совершено покушение, на сцене его поддержал американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск.

Об этом со ссылкой на The Guardian и CNN, передает "Европейская правда".

Во время мероприятия, трибуну Трампа окружало защитное стекло, чего не было на митинге в июле.

В своей речи Трамп несколько раз вспомнил июльское покушение, заявив, что эти события сделали его сторонников "сильнее, хуже, сплоченнее, решительнее и ближе к победе, чем когда-либо прежде".

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По его словам, стрелок не попал к нему "по провидению судьбы и милости божьей".

В то же время Трамп намекнул на то, что сталкивается с "врагом изнутри", более опасным, чем любой внешний противник.

"В течение последних восьми лет те, кто хочет помешать нам достичь этого будущего, клеветали на меня, объявляли мне импичмент, выдвигали обвинения, пытались выбросить меня из избирательных бюллетеней, и кто знает, возможно, даже пытались убить меня", – сказал он.

Во время митинга к нему присоединился Илон Маск, который ранее заявлял о том, что "придет поддержать" республиканца.

"Настоящее испытание чьего-то характера – это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться по лестнице, и другой, который после ранения бил кулаками! Борись, борись, борись!", – заявил он во время выступления.

Также бизнесмен заявил, что демократы хотят "отобрать свободу слова" и "право на ношение оружия", а также подчеркнул, что Трамп должен победить, "чтобы сохранить Конституцию и демократию в Америке".

Фото: Reuters

Как известно, 13 июля произошло покушение на Трампа во время предвыборного мероприятия в городке Батлер.

Резонансное событие вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

А сотрудники Секретной службы США рекомендовали штабу Трампа отказаться от планирования крупных митингов и других мероприятий под открытым небом и с большим скоплением людей.

Уже 15 сентября в кампании Трампа сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.