Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей

Вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, несмотря на то, что Минск не подписывал Римский статут.

Об этом на встрече в МУС в Гааге рассказал представитель суда Фади эль Абдалла, сообщает "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

Представитель акцентировал, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины.

"То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", – сказал Абдалла.

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Журналисты напомнили, что в конце сентября правозащитники призвали МУС провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

Там их "перевоспитывают", чтобы они выступили против своей Украины, писала белорусская служба "Радио Свобода".

Как известно, еще в июне 2023 года генпрокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.

В прошлом году Европарламент утвердил решение с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

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