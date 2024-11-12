Президент Финляндии: Трамп настроен на мирное соглашение по Украине как можно быстрее

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что избранный президент США Дональд Трамп настроен как можно быстрее получить мирное соглашение по войне в Украине, и он видит окно возможностей для этого еще до инаугурации.

Об этом он сказал в разговоре с Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Стубб перечислил четыре условия для достижения мира в Украине. К ним относится территория – "и здесь мы не знаем, где все решится", сказал он. Вторая – это гарантии безопасности, третья – правосудие, и "четвертая предпосылка – это, собственно, восстановление".

Президент Финляндии отметил, что говорил об Украине в разговоре с Трампом накануне.

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"Мы в Европе и в остальном мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен получить мирное соглашение как можно скорее. Со своей стороны я бы сказал, что есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и инаугурацией", – сказал Стубб.

Что касается отношений Трампа с Европой, то президент отметил, что вызовы могут быть в таких сферах как тарифы или климатические изменения.

"Соединенные Штаты нуждаются в Европе, но Европе надо понять, что США меняются. Это означает, что мы должны брать больше ответственности за то, что мы делаем, например, в контексте безопасности", – сказал Стубб.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что навязывание Украине нейтралитета, как это было в финской истории после войны с Советским Союзом в 1940-х годах, не приведет к мирному решению кризиса с Россией.

Учитывая перспективу того, что избранный президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну в Украине, одним из его сценариев считают навязывание Украине нейтрального статуса.

Россия неоднократно требовала от Украины сохранять нейтралитет ради мира, что де-факто устранило бы ее стремление к членству в НАТО.