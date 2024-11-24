Глава Миноборны Германии: Европа стоит перед лицом долгосрочной угрозы

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что сейчас Европа стоит перед лицом долгосрочной угрозы.

Об этом Писториус сказал на мероприятии, организованном Фондом Фридриха Эберта в Арнсберге, его цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что развязанная РФ война против Украины больше не является региональной.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, хозяин Кремля Владимир Путин "уже давно полностью перешел на военную экономику".

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За три месяца Россия производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский союз производит за год, добавил Писториус.

Он также отметил, что в своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок".

Писториус говорит, что Путин уже считает себя победителем в войне против украинцев.

В то же время гибридная война с использованием дезинформации и фальшивых новостей идет полным ходом, предупредил немецкий министр.

"Наша безопасность – хрупкий актив", – сказал он.

Германия должна ускорить темп и больше инвестировать в свой "военный потенциал", резюмировал глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений.

Сам Писториус в сентябре заявлял, что Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе.