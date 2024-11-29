Орбана по-прежнему беспокоят "Орешник" и эскалация

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после удара РФ ракетой "Орешник" по Днепру заявил, что война еще никогда не была настолько опасной.

Об этом Орбан сказал в пятницу в интервью государственному радио, его цитирует Index, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского правительства заявил, что из Украины недавно поступили две "шокирующие новости".

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"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", – сказал премьер Венгрии.

По его словам, одна из новостей заключается в том, что россияне запустили свою баллистическую ракету нового типа, которая способна доставлять ядерные боеголовки. "Я не хочу, чтобы это куда-то сбрасывалось. Если русские развернут это, это будет мировая война с ядерным содержанием. Это заставило нас всех задуматься", – сказал Орбан.

Ранее он уже заявлял, что применение ракеты средней дальности "Орешник" для удара по Украине должны воспринимать серьезно на Западе.

Вторая новость, по его словам, это то, что на фронте гибнут представители стран Запада.

"Сначала, конечно, люди говорят, что мы поддерживаем войну, посылаем оружие, но для нее нам также нужны эксперты и советники. Поэтому через некоторое время мы доходим до того, что американцы и французы в военном статусе могут погибать на фронте. Представители Запада уже гибнут в Украине, это чрезвычайно опасный момент", – сказал он.

Орбан также заявил, что Европарламент "все еще хочет продолжать войну и даже усилить ее интенсивность". "Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом, Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается", – пожаловался Орбан.

Напомним, Виктор Орбан созвал Совет обороны Венгрии утром в среду, 20 ноября, после того как украинские войска нанесли удар по российской военной базе в Брянской области американскими ракетами ATACMS.

Орбан пожаловался, что угроза эскалации войны "еще никогда не была такой большой".