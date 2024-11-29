Правые в Европарламенте помешали осуждению Фицо за его планы поехать в Москву

Европейские социалисты представили в Европарламенте предложение осудить запланированную поездку премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, но предложение было заблокировано крайне правыми и группой "Патриоты за Европу".

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Aktuality.

В среду Фицо объявил, что "с удовольствием принял" официальное приглашение главы России Владимира Путина на торжества по случаю 80-летия со дня завершения Второй мировой войны в Европе, которое в России празднуют 9 мая.

Тейс Ройтен из фракции европейских социалистов в четверг представил предложение осудить запланированную поездку Фицо в Россию. "Я сожалею о решении премьер-министра Словацкой Республики принять официальное приглашение российского президента", – заявил нидерландский евродепутат в своем предложении.

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Как отмечает Aktuality, голосование не состоялось, поскольку предложение было заблокировано группой правых евродепутатов.

"Группа европейских социалистов представила предложение только устно в последнюю минуту. Это позволило заблокировать предложение до того, как оно было поставлено на голосование. Достаточно, чтобы не менее 30 евродепутатов выступили против предложения на пленарном заседании, что и произошло", – говорится на сайте.

Предложение было заблокировано ультраправыми депутатами и "Патриотами за Европу".

"Это показывает, где Роберт Фицо на самом деле политически находится", – отметил депутат Европарламента от оппозиционной "Прогрессивной Словакии" и вице-президент Европарламента Мартин Хойсик.

По словам депутата Европарламента от партии Фицо Катарины Рот Невечаловой, Европарламент пытался вмешаться во внутренние дела Словакии. "Каждый премьер-министр имеет право разговаривать с кем угодно и имеет право посещать любую страну", – сказала Невечалова.

Членство партии Фицо Smer в Партии европейских социалистов приостановлено из-за его позиции по войне в Украине.

Ранее Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой рассказал, что "был бы очень рад" приехать в Москву на 9 мая.

До того словацкий премьер говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.