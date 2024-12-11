Глава МИД Венгрии обещает блокировать санкции ЕС против грузинских чиновников

Венгрия обещает блокировать возможные санкции Евросоюза против грузинских топ-чиновников в связи с антизападным разворотом страны и подавлением проевропейских протестов.

Как сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Сийярто после встречи с новой главой МИД Грузии в Будапеште заявил, что европейские санкции против грузинских чиновников были бы "бессмысленными и несправедливыми" и что Венгрия при необходимости будет блокировать их.

Он добавил, что и в Венгрии, и в Грузии у власти "патриотическое правительство", против которого "либеральный мейнстрим ведет политические и идеологические атаки", и раскритиковал резолюцию Европарламента, где призвали к новым выборам, назвав ее "унижением грузинского народа".

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Сийярто заявил, что грузинские избиратели "выбрали патриотическую, консервативную власть, выступающую за мир и семейные ценности", и что именно с этим связано давление Брюсселя и сомнения в демократичности выборов.

Он также пообещал Грузии поддержку для "ускорения евроинтеграции".

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан первым поздравил партию власти "Грузинская мечта" с победой еще до того, как начали публиковать предварительные результаты голосования, и сразу после выборов ездил в Тбилиси.

Государства Балтии первыми объявили национальные санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов. Президент Литвы призывает к такому шагу на уровне ЕС, а Нидерланды призвали приостановить безвизовый режим для Грузии.

5 декабря Украина ввела санкции против всего 19 представителей грузинской власти за "сдачу Грузии Путину". В списке оказались в том числе высшие должностные лица страны – премьер Ираклий Кобахидзе и фактический руководитель партии власти, олигарх Бидзина Иванишвили.