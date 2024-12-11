Шольц и Эрдоган поговорили о Сирии после падения режима Асада

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, темой которого стала ситуация в Сирии, где оппозиционные силы свергли режим Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует dpa.

По его словам, оба лидера в ходе разговора "согласились с тем, что падение диктаторского режима (Асада) было очень положительным событием".

Спикер добавил, что теперь целью должно стать превращение Сирии в безопасный дом для всех сирийцев, независимо от их этнической или религиозной принадлежности.

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Кроме того, Шольц и Эрдоган подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии, они намерены работать над достижением этих целей вместе с партнерами в Европейском Союзе и в регионе.

Напомним, ситуация в Сирии после свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Также ситуацию в Сирии также будут обсуждать лидеры стран G7 на виртуальном саммите 13 декабря.