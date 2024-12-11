ЕС выделяет шести странам 170 млн евро на защиту границ от России и Беларуси

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении шести европейским государствам, которые граничат с Россией и Беларусью, финансовой поддержки для их усилий по защите границ.

Об этом фон дер Ляйен сообщила после разговора с финским премьером Петтери Орпо в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда"

Президент комиссии подчеркнула, что Финляндия вместе со странами Балтии, Польшей и Норвегией мужественно "защищает наши границы" от угроз всех форм, поступающих из России и Беларуси.

"Они защищают наши общие границы. Поэтому сегодня мы выделяем 170 миллионов евро на поддержку их усилий", – сообщила фон дер Ляйен.

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I just spoke to @PetteriOrpo.



Finland, alongside 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇴, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.



They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024

Напомним, в начале года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

А сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, начавшему развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").