В Польше правящая "Гражданская коалиция" имеет поддержку 31,9% респондентов, а оппозиционная "Право и справедливость" – 28,9% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24 для RMF FM, опубликованные во вторник, передает "Европейская правда".

Если бы выборы в Сейм состоялись в это воскресенье, их выиграла бы "Гражданская коалиция" с поддержкой 31,9%.

Согласно опросу, "Право и справедливость" могла бы рассчитывать на 28,9% поддержки, а антиукраинская "Конфедерация" – на 14,2%. Далее, согласно опросу, идут "Третий путь" (9,5%) и "Новая левица" (5,9%).

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Опрос также показал, что "Гражданская коалиция" получит больше голосов от женщин, чем от мужчин (39% к 26%). Партия "Право и справедливость" также пользуется большей поддержкой среди женщин (30% к 28%). Ситуация диаметрально противоположная относительно "Конфедерации". За нее хотят проголосовать 21% мужчин и только 6% женщин.

Опрос также показывает, что "Конфедерация" побеждает среди молодых избирателей (от 18 до 39 лет) с 29% поддержки. Среди самого молодого электората (18-29 лет) второе место занимает "Гражданская коалиция" (22%), а в категории 30-39 лет – партия "Право и справедливость" (25%), говорится в сообщении.

Опрос проводился методом CATI на выборке 1000 человек.

Напомним, в Польше преобладает негативная оценка первого года работы правительства Дональда Туска, полномочия которого начались в декабре 2023 года.

В 2025 году Польшу ждут президентские выборы, в которых действующий президент Анджей Дуда не будет участвовать, поскольку занимал должность уже две каденции подряд.

О том, кто будет бороться за пост президента Польши, читайте в статье Четверо на место Анджея Дуды