Германия решила отказаться от центра по ремонту техники для ВСУ в Словакии

После длительных переговоров Германия хочет освободить центр ремонта крупной военной техники из Украины, созданный в Словакии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Германия решила перенести центр, поскольку союзник по НАТО Словакия неоднократно демонстрировала свою громоздкость в операционных процессах ремонтного центра.

Намерение перенести ремонтный центр в Германию до 31 декабря подтвердил представитель Министерства обороны. Он указал на меняющиеся рамочные условия и, в некоторых случаях, чрезвычайно сложные ремонтные мероприятия, которые приходится проводить на поврежденных машинах.

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Ремонтный центр в Словакии существует с конца 2022 года для Panzerhaubitze 2000, бронированной колесной машины Dingo, артиллерийской ракетной системы MARS II и зенитной установки Gepard.

В Литве и Украине есть и другие ремонтные предприятия немецкой промышленности.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар осенью заявлял, что его страна планирует расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо на Закарпатье, после чего Украина и Словакия подписали всего четыре документа.

Также Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов 155-мм калибра в Словакии.