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Всемирный банк выделяет Украине первые средства кредита США за счет росактивов

Новости — Среда, 18 декабря 2024, 22:16 — Олег Павлюк

Исполнительный совет Всемирного банка в среду, 18 декабря, одобрил выделение Украине 2,05 миллиарда долларов, часть из которых впервые составит заем США за счет замороженных активов России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Новая финансовая помощь Украине охватывает 1,05 миллиарда долларов кредита, которые Украина получит через Трастовый фонд для Украины (ADVANCE) за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития.

Остальные 1 миллиард долларов – это грант фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF).

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Именно в этот фонд США ранее перечислили 20 миллиардов долларов, обеспеченные за счет доходов от замороженных российских активов.

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Новый транш Всемирного банка "направлен на поддержку правительства Украины во внедрении реформ, которые укрепят экономический потенциал страны и улучшат макрофинансовую стабильность", отмечается в пресс-релизе.

Среди прочего, средства будут направлены Министерству финансов Украины для бюджетной поддержки, а также на политические реформы, направленные на укрепление экономической стабильности и содействие структурным сдвигам в сторону устойчивого роста.

Речь идет о мерах, направленных на усиление конкуренции в железнодорожном секторе, содействие производству возобновляемой энергии, увеличение кредитования сельского хозяйства и упорядочение участия государства в банковском секторе.

Напомним, 10 декабря США накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

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США Финансовая помощь Арест росактивов
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