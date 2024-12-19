Зеленский прокомментировал идею сокрещения армии Украины в рамках мирного соглашения

Даже получение Украиной приглашения в НАТО еще не даст Киеву права уменьшить численность сил безопасности и обороны, а без того это уменьшение вообще недопустимо.

Об этом заявил в ночь на четверг президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя возможные мирные гарантии безопасности в рамках мирных договоренностей президент напомнил, что лучшей гарантией для Украины было бы членство Украины в Альянсе, поэтому Украина и дальше работает на получением приглашения к вступлению.

Впрочем, Зеленский рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые". "Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет (с войной -ЕП) снова", – заявил он.

Реклама:

Президент подчеркнул, что в таких случаях Украина не имеет права соглашаться на сокращение вооруженных сил.

"Лучшее (из вариантов гарантий – ЕП) – это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что частью гарантий должна быть "сильная экономика", в том числе финансирование бюджетного дефицита Украины во время войны, и здесь Киев имеет успех. "Мы знаем, как закрывать дефицит в 2025 году", – пояснил он.

Как сообщалось, Владимир Зеленский подтвердил визит Кита Келлога из команды Трампа для переговоров о мире.

Также Зеленский в Брюсселе прокомментировал переговоры о миротворцах в Украине: уже есть положительная реакция партнеров на эту идею.