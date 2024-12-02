Норвегию заставили приостановить планы по добыче полезных ископаемых на морском дне

Правительство Норвегии приостановило свои планы по добыче полезных ископаемых на морских глубинах в Арктике после давления со стороны небольшой левой партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Соглашение было достигнуто после того, как партия "Социалистическая левая" (SV) заявила, что не поддержит правительственный бюджет, если он не остановит первый раунд выдачи лицензий на разведку глубоководных месторождений полезных ископаемых, запланированный на первую половину 2025 года.

"Это ставит крест на планах начать глубоководную добычу до конца каденции правительства", – заявила Кирсти Бергстре, лидер партии SV.

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В январе Норвегия стала первой страной в мире, которая дала добро на коммерческую глубоководную добычу полезных ископаемых после одобрения парламентом. Коалиционное правительство заявило, что, несмотря на приостановку выдачи лицензий, подготовительные работы все еще будут продолжаться, включая проведение оценки воздействия на окружающую среду и разработку нормативно-правовых актов.

"Это будет отсрочка", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Экологические группы назвали эту новость "исторической победой" для защиты океана.

Осло планировало разрешить компаниям подавать заявки на добычу глубоководных полезных ископаемых на 280 000 кв. км своих вод, что превышает площадь Великобритании.

"После упорной работы активистов, экологов, ученых и рыбаков мы одержали историческую победу в защиту океана, поскольку процесс открытия глубоководной добычи полезных ископаемых в Норвегии был остановлен", – сказала Халдис Тьельдфлаат Хелле, активистка кампании против глубоководной добычи.

Одна из крупнейших природоохранных организаций мира, WWF, подала в суд на Норвегию из-за ее намерений открыть морское дно для добычи полезных ископаемых. WWF утверждает, что не было проведено надлежащего расследования последствий. Норвежское агентство по охране окружающей среды, которое консультирует правительство, также заявило, что оценка воздействия не обеспечивает достаточной научной или правовой базы для глубоководной добычи полезных ископаемых.

В начале 2023 года исследование подтвердило, что на морском дне возле Норвегии находятся залежи магния, ниобия, кобальта и редкоземельных минералов, критически важных для "зеленых" технологий – и, соответственно, всей Европы, которая пытается избавиться от зависимости от ископаемых топлив.

После одобрения Стортингом их добычи частные компании смогут подаваться на лицензии для разработки морского дна.

Планы также встретили международную оппозицию. В феврале Европейский парламент выразил свою обеспокоенность решением Норвегии и призвал государства-члены поддержать мораторий.

Коалиция из 32 стран, включая Британию, Германию, Францию, Канаду и Бразилию, призвала к мораторию на глубоководную добычу полезных ископаемых в международных водах.

Норвежское правительство ранее обещало тщательно взвешивать экологические последствия добычи минералов на дне моря.