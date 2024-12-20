Представитель НАТО: Альянс усилит свое присутствие в Украине в следующем году

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер рассказал, что в течение 2024 года Альянс утроил свое присутствие в Украине и планирует усилить его в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

Тернер рассказал, что НАТО "в той или иной форме" присутствует в Украине уже 26 лет.

"Это были разные формы: Офис связи, Центр информации и документации, но сейчас мы являемся представительством НАТО. За этот год присутствие НАТО здесь утроилось, и мы планируем еще больше усилить его в следующем году", – заверил он.

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Старший представитель НАТО акцентировал, что это соответствует некоторым из основных решений Вашингтонского саммита НАТО этим летом, но также отражает решения, принятые до саммита.

Он подчеркнул, что такое присутствие призвано представлять штаб-квартиру НАТО во всей ее полноте и быть связью между штаб-квартирой и Украиной.

"Цель состоит в том, чтобы представлять всю очень важную повестку дня между НАТО и Украиной, поэтому нам нужно значительное присутствие", – рассказал он.

Тернер пояснил, что страны-члены НАТО не имеют представительств НАТО, которые существуют только до того, как страна становится членом Альянса.

18 декабря центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), призванный координировать военную поддержку Киева и тренировки военнослужащих, официально начал свою работу.

На следующий день президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщались по поводу усиления ПВО для Украины и надежности мира.