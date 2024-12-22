СМИ: ЕС готовит 16-ый пакет санкций против РФ к третьей годовщине большой войны

Европейский Союз намерен принять следующий пакет санкций против России 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Издание получило информацию о запланированном шаге из дипломатических кругов Брюсселя. Это будет 16-ый пакет санкций ЕС в связи с полномасштабным нападением РФ на Украину.

Информированные дипломаты ЕС сообщили, что этот пакет должен стать "четким сигналом" для Москвы и будет содержать "меры против конкретных секторов российской экономики, которые до сих пор не были охвачены вообще или были охвачены в недостаточной степени".

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Кроме того, 16-й пакет санкций будет включать дальнейшие санкции против лиц и организаций, которых "следует считать пропагандистами российского режима и ответственными за подрыв территориальной целостности Украины".

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий также хотели бы ввести запрет на въезд и заморозить активы других лиц, которые шпионили в пользу России и участвовали в дезинформационных кампаниях, в том числе в Германии.

В то же время Брюссель заявил, что будет "сложно" отследить причастность отдельных лиц к так называемым гибридным российским атакам и доказать их причастность к преступлению. По этой причине еще не решено, будут ли введены санкции 24 февраля за шпионаж в пользу России и дезинформацию.

Только 16 декабря Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России. В частности, еще 52 судна из российского "теневого флота" были наказаны запретом на доступ к портам и определенным услугам.

Также в декабре ЕС впервые ввел санкции из-за так называемых гибридных российских атак.