В Кремле говорят, что "импульсов" по встрече Трампа и Путина пока не было

Предпосылок для организации встречи правителя России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда".

"Пока никаких реальных импульсов не было", – сказал он в ответ на вопрос, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа, или пока нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что правитель России Владимир Путин выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.

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На прошлой неделе во время ежегодной пресс-конференции Путина для СМИ он сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с Путиным. Он также неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае своего избрания.

В ноябре российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах якобы "через знакомых".

Также СМИ сообщали о телефонном разговоре Трампа и Путина после выборов в США, но в Кремле это отрицали.