В Париже из-за пожара эвакуировали посетителей Эйфелевой башни

Эйфелева башня была эвакуирована во вторник, 24 декабря, после короткого замыкания на силовой рейке лифта.

Об этом сообщили BFMTV.com в Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), передает "Европейская правда".

Техническая проблема возникла между вторым и верхним этажами памятника, что повлекло срабатывание пожарной сигнализации в 10:50 утра.

"В соответствии с действующими процедурами безопасности", SETE эвакуировала посетителей из памятника.

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"Никто из посетителей не был подвергнут опасности", – заявили в SETE.

Пожарные, консультируясь с техническими службами памятника, "проводят расследование, чтобы определить причину этого инцидента".

Эйфелева башня будет открыта "постепенно" в течение дня, "до второго этажа".

Напомним, в августе, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр, в Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню.

По данным СМИ, с 2010 года Эйфелева башня в Париже страдает от коррозии металла и без немедленного ремонта может подвергнуться разрушениям.