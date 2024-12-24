Турция говорит, что более 25 тысяч сирийцев вернулись домой после падения Асада

Более 25 000 сирийцев вернулись домой из Турции после того, как Башар Асад был свергнут повстанцами во главе с исламистами.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Agence France-Presse, заявил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Турция является домом для почти 3 миллионов беженцев, бежавших от гражданской войны, вспыхнувшей в 2011 году, и чье присутствие было проблемой для правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Количество людей, вернувшихся в Сирию за последние 15 дней, превысило 25 000", – сказал Али Ерликая.

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Анкара находится в тесном контакте с новыми лидерами Сирии и сейчас сосредотачивается на добровольном возвращении сирийских беженцев, надеясь, что смена власти в Дамаске позволит многим из них вернуться домой.

Ерликая сообщил, что в посольстве и консульстве Турции в Дамаске и Алеппо будет создан миграционный отдел, который будет вести учет возвращающихся сирийцев.

Турция вновь открыла свое посольство в Дамаске почти через неделю после того, как Асад был свергнут силами, поддерживаемыми Анкарой, и через 12 лет после того, как дипломатическая миссия была закрыта в начале гражданской войны в Сирии.

По словам Ерликая, один человек из каждой семьи будет иметь право трижды въезжать и выезжать с 1 января по июль 2025 года в соответствии с правилами, которые будут разработаны по указанию Эрдогана.

Сирийцы, которые возвращаются домой, смогут забрать с собой свои вещи и автомобили, добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам".

Также сообщалось, что Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии.