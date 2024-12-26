Большинство в Швеции, Дании и Британии против мира ценой территорий Украины

Жители стран Западной Европы разделились во мнениях относительно того, как они относятся к мирному урегулированию, которое оставило бы России контроль по крайней мере над некоторыми частями Украины, которые она незаконно захватила после вторжения в феврале 2022 года, как это, по сообщениям, может планировать избранный президент США Дональд Трамп.

Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Большинство в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также значимое меньшинство (43%) в Испании заявили, что отнеслись бы к такому соглашению очень или скорее отрицательно, по сравнению с лишь 37% во Франции и 31% в Германии и Италии.

Непонятно, как может быть заключено любое соглашение по Украине. На прошлой неделе Путин подтвердил свои максималистские цели, включая российский контроль над Крымом и четырьмя оккупированными украинскими регионами, а также демилитаризацию Украины и вето на ее членство в НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал разговоры Запада о мирном процессе как преждевременные, заявив, что Украина должна получить то, что ей нужно, чтобы остановить победу Путина.

Как сообщалось, 47% украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной РФ.

Также более половины граждан Польши впервые поддержали мнение, что война в Украине должна быть закончена, даже если ей придется отказаться от части своей территории или независимости.