В Германии предъявили обвинения подозреваемым в шпионаже в пользу РФ

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам, которые, как утверждается, шпионили в пользу России.

Представительница прокуратуры подтвердила Spiegel информацию об этом 30 декабря, сообщает "Европейская правда".

Обвиняемых, которые имеют как немецкое, так и российское гражданство, обвиняют, среди прочего, в "агентурной деятельности в пользу спецслужб". Как сообщается, обвинения были выдвинуты 9 декабря в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена.

Главным подозреваемым является 40-летний Дитер С. из Байройта, которого Федеральная прокуратура также обвиняет в "деятельности агента с целью саботажа", "фотографировании военных объектов, угрожающем безопасности" и заговоре с целью опасного вмешательства в железнодорожное движение.

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Вместе со своими предполагаемыми сообщниками 38-летним Александром Й. и 43-летним Алексом Д. из Байройта российский немец, как утверждается, изучал потенциальные цели в Баварии.

По данным следствия, среди них были американский военный полигон в Графенвере, где проходят подготовку и украинские солдаты, а также завод по производству инструментов вблизи Байройта, где производится оружие. Также утверждается, что Дитер С. шпионил за грузовой станцией в Парсберге в Верхнем Пфальце, которая используется для обработки военных транспортных средств.

Выдвижению обвинения предшествовало интенсивное расследование отделов государственной безопасности и контрразведки Федерального ведомства по охране конституции, которое привело к аресту Александра Й. и Дитера С. в апреле.

Во время наблюдения за подозреваемым следователи заметили, что он, очевидно, рассматривал возможность проведения диверсий против военной инфраструктуры Германии. Также обсуждались возможные взрывы бомб и поджоги. По данным Федеральной прокуратуры, диверсия имела целью "подорвать" военную поддержку Украины со стороны немецкого правительства.

По данным следствия, контакт Дитера Ш. в России имел отличные связи с российскими спецслужбами. Они, вероятно, знали друг друга с восточной Украины, где Дитер С., как утверждается, принадлежал к вооруженному подразделению так называемой "Донецкой народной республики", в период с 2014 по 2016 год. После возвращения в Германию С., очевидно, продолжал поддерживать связь со своим бывшим боевым товарищем.

Из-за его вероятного членства в "ДНР" Федеральная прокуратура в октябре уже выдвинула Дитеру С. первое обвинение – по подозрению в участии в иностранной террористической организации. В частности, утверждается, что С. участвовал в боях вокруг Донецкого аэропорта на стороне "ДНР" зимой 2014/2015 годов, а также воевал в украинском городе Марьинка в июне 2015 года.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Германии передали сообщение российскому послу после того, как в федеральной земле Бавария задержали двух агентов, работавших на спецслужбы РФ и намеревавшихся устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры.