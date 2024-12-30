Венгрия может потерять более 1 млрд евро из фондов ЕС из-за спора о верховенстве права

Венгрия может потерять более 1 миллиарда евро из фондов сплоченности ЕС во вторник, когда истекает срок, отведенный ей для применения средств правовой защиты в споре с Брюсселем относительно верховенства права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.

Венгрия станет первой страной-членом ЕС, которая безвозвратно потеряет финансирование в рамках "механизма обусловленности", введенного для защиты бюджета ЕС от нарушений принципов верховенства права.

В декабре 2022 года ЕС решил приостановить выплату Венгрии около 6,3 млрд евро, чтобы защитить бюджет блока от нарушений верховенства права, которые, по словам Брюсселя, влияют на "государственные закупки, эффективность прокурорских действий и борьбу с коррупцией в Венгрии".

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила польскому государственному информационному агентству PAP, что выплата Венгрии более половины средств из фондов сплоченности была обусловлена требованиями Европейского Совета.

1,04 миллиарда евро, которые сейчас должны быть урезаны, является первым траншем из общей суммы. Потеря является безвозвратной, и Будапешт не имеет права подавать апелляцию, заявила Анна-Кайса Итконен.

Деньги, которые могут быть потеряны, являются обязательствами, датированными 2022 годом, а это означает, что Венгрия не получит возмещения за инвестиции, которые она осуществила тогда в рамках политики сплоченности ЕС.

Правительство Виктора Орбана может потерять еще 1,1 миллиарда евро в конце 2025 года, если будет продолжать бросать вызов Брюсселю. За этой суммой последуют дальнейшие потери до конца текущего финансового периода в 2026 году, если Будапешт не примет меры, которых от него требуют.

Венгрия ранее анонсировала иск против Евроосюза относительно наложенного на нее Судом ЕС штрафа на 200 млн евро за отступление от законодательства Евросоюза в вопросах предоставления убежища, с ежедневной пеней в размере 1 млн евро за игнорирование вердикта.

Напомним, в июне 2024 года Суд ЕС постановил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально. Он наложил на страну 200 миллионов евро штрафа и пеню в размере 1 миллиона евро за каждый день промедления с исправлением проблемы.

В ответ венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Судом ЕС руководит американский миллиардер Джордж Сорос.