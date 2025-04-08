Минфин США считает тарифную "эскалацию" Китая "большой ошибкой"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры по тарифам ведутся в ответ на призывы со стороны других стран, а не из-за падения финансовых рынков, и что эскалация со стороны Китая является большой ошибкой.

Об этом он сказал в интервью американским СМИ во вторник, 8 апреля, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Бессент заявил, что "эскалацию со стороны Китая" считает "большой ошибкой".

"Мы – страна с дефицитом. Так что мы теряем, когда Китай повышает тарифы на нас? Мы экспортируем им в пять раз меньше, чем они нам. Это проигрышная позиция для них", – уверен министр финансов США.

По словам Бессента, американский президент Дональд Трамп будет лично вовлечен в торговые переговоры.

"Все на столе", – сказал министр, отвечая на вопрос, должен ли Европейский Союз снизить нетарифные барьеры, в частности налог на добавленную стоимость.

США готовы рассматривать предложения от торговых партнеров, отметил он, приведя пример энергетической сделки на Аляске, в финансировании которой заинтересованы Япония и Южная Корея.

"Это могло бы стать альтернативой, которую они могут предложить, ведь это не только создаст много рабочих мест в Америке, но и сократит торговый дефицит", – подчеркнул Бессент.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

Уже 4 апреля Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США в ответ на объявленные Трампом тарифы.

Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры, принятые в ответ на американские пошлины.

8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Китая Ли Цяном, во время которого обсудила, в частности, ситуацию с тарифами, установленными США.

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