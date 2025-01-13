Премьер Словакии Роберт Фицо после последнего обмена резкими заявлениями с президентом Владимиром Зеленским пригласил главу Украины на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа.

Об этом Фицо сообщил на своей Facebook-странице в понедельник, пишет "Европейская правда"

Глава словацкого правительства заявил, что подписал открытое письмо к Зеленскому. В нем сказано, что решение о прекращении транзита газа через Украину в направлении Словакии и других потребителей наносит большой вред Украине, Словакии и ЕС. Фицо считает, что это решение провоцирует различные реакции, что "не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям".

Фицо сказал, что не намерен реагировать на заявление Владимира Зеленского от воскресенья, 12 января, потому что не имеет "намерения дальнейшей эскалации напряженности". "Я хочу полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита газа", – заверил словацкий премьер-министр.

Реклама:

Он призвал украинскую сторону принять активное участие в дальнейших переговорах с Братиславой по газу и в работе специальной рабочей группы, созданной для этой цели.

"Я хотел бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить вас на переговоры, желательно как можно быстрее, полностью понимая серьезность повестки дня вашей работы", – призвал Фицо Зеленского.

Он предложил, чтобы встреча состоялась на словацкой территории вблизи государственной границы между Словакией и Украиной.

"Символично, что вы могли бы воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое является результатом совместных усилий наших правительств, для того, чтобы добраться до словацкой территории.

Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях, учитывая окончание контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024 года", – отметил Фицо.

В письме Фицо также подчеркнул, что имеет другие взгляды, чем Зеленский, на ряд вопросов.

"Прежде всего, я не верю в стратегию, что продолжение взаимного кровопролития в войне в Украине приведет к усилению позиции Украины на возможных мирных переговорах. Во всех своих зарубежных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне происходили и в Словакии", – отметил Фицо.

"Я также имею другое мнение относительно вашего решения прекратить транзит газа через Украину. Моя позиция не единственная в Европе. Даже если я не считаю абсолютно решающим тот факт, что Словацкая Республика теряет 500 млн евро в год из-за прекращения транзита газа", – добавил он.

Недавно Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Владимир Зеленский 12 января въедливо ответил на оскорбления Фицо.

Смотрите новое видео "ЕП" о новых угрозах от Словакии и то, как российский газ блокирует наше вступление в ЕС.