В Словакии говорят, что поездка Фицо к Зеленскому невозможна

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить транзит газа.

Об этом заявил российскому пропагандистскому агентству ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает "Европейская правда".

Как заявил Гашпар, который вместе с лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко отправился в многодневную поездку в Россию, визит Фицо в Киев невозможен.

"Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", – сказал он.

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Напомним, 13 января Фицо подписал открытое письмо к Зеленскому, в котором пригласил главу Украины на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа.

Фицо сказал, что у него нет "намерения по дальнейшей эскалации напряженности" и он хочет полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита.

Зеленский в ответ на приглашение премьер-министра Словакии предложил ему самому приехать в Киев.

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