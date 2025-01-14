Германия готова привлекать свой флот для защиты инфраструктуры в Балтийском море

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов привлекать свой флот к совместным мероприятиям союзников по охране подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Как сообщает dpa, пишет "Европейская правда", об этом он сказал на полях саммита лидеров стран НАТО балтийского региона в Хельсинки.

Шольц сказал, что Германия готова внести свой вклад, чтобы противодействовать растущим угрозам.

"Конечно, это означает, что мы также будем обеспечивать безопасность в Балтийском море с помощью немецких кораблей", – сказал он.

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Напомним, в Хельсинки лидеры обсуждают серию инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угрозы, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

НАТО планирует существенно расширить присутствие в Балтийском море для охраны инфраструктуры и запускает патрульную миссию. Финляндия и Швеция уже объявили, что предоставят для нее свои корабли.

По данным СМИ, всего в миссии НАТО будут задействованы около 10 судов.

Кроме того, страны формата "Объединенный экспедиционный корпус", объединяющий Британию, Скандинавию, Балтию и Нидерланды, запустили усиленный мониторинг подводной инфраструктуры с помощью новейшей системы, которая поможет выявлять потенциальные угрозы.