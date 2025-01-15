Орбан не приедет на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ближайший соратник Дональда Трампа в Европе, не будет присутствовать на инаугурации нового президента США 20 января.

Об этом руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваши сообщил изданию Telex, пишет "Европейская правда".

По его словам, Орбан будет выступать с речью в Будапеште 20 января, во время которой приведет оценку результатов венгерского председательства в ЕС.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января. Штаб Трампа пригласил на церемонию инаугурации нескольких иностранных лидеров.

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Офис президента Аргентины Хавьера Милея подтвердил в декабре прошлого года, что получил приглашение. Премьер Италии Джорджа Мелони подтвердила на пресс-конференции 9 января, что получила приглашение и планирует присутствовать на инаугурации.

А бывший президент Бразилии Жаир Болсонару объявил на Х, что его пригласили на церемонию, написав, что он сделает все возможное, чтобы получить свой паспорт обратно и поехать в Вашингтон. Паспорт Болсонару был конфискован в феврале прошлого года после того, как бразильские власти обвинили его в преступлении против государства.

Президент Китая Си Цзиньпин также получил приглашение, но Китай объявил, что отправит на церемонию чиновника более низкого уровня.

Несколько ультраправых политиков из Европы также объявили о своем участии. В частности, ожидается, что будут присутствовать британский лидер евроскептиков Найджел Фарадж, француз Эрик Земмур, голландец Герт Вилдерс и бельгиец Том Ван Грикен.

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили также подтвердила, что планирует отправиться на инаугурацию Трампа.