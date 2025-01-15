Будущий госсекретарь США поддерживает закон, который не позволит Трампу выйти из НАТО

Избранный Дональдом Трампом кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио высказался в поддержку двухпартийного закона, соавтором которого он был, который не позволяет США выйти из НАТО без одобрения Конгресса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Рубио заявил на слушаниях в Сенате в среду, его слова приводит CNN.

Рубио отвечал на вопрос ведущего члена комитета по международным делам от Демократической партии, сенатора Джин Шахин, о том, будет ли он соблюдать закон, если Трамп попытается вывести США из НАТО.

"Я был соавтором этого закона, и поэтому трудно сказать, что я не поддерживаю закон, который я помог принять, и считаю, что Конгресс играет важную роль", – сказал Рубио.

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Он также отметил, что Трамп выбрал кандидатуру на должность посла США в НАТО, что свидетельствует о том, что новоизбранный президент серьезно относится к Альянсу.

Рубио также выразил свою поддержку НАТО в целом, утверждая, что отдельные страны-члены должны лучше финансировать свои оборонные бюджеты.

В 2023 году сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио стали авторами закона, согласно которому любое президентское решение о выходе из НАТО должно быть одобрено двумя третями голосов в Сенате или утверждено актом Конгресса.

Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны будут "играть честно " и платить свой взнос.

Вместе с тем он время от времени угрожал вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.

В начале 2025 года Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.