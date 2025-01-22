Еврокомиссия представит план снижения цен на энергоносители в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует в следующем месяце представить план для снижения цен на энергоносители в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в среду, ее цитирует агентство DPA.

Фон дер Ляйен сказала, что доступные цены на энергоресурсы являются приоритетом, и меры для достижения этой цели будут обнародованы в следующем месяце.

"Цены на энергоносители в Европе все еще структурно выше, чем в Соединенных Штатах и Китае, и они значительно отличаются в пределах Европейского Союза", – сказала фон дер Ляйен.

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"Мы должны снизить их, пока мы завершаем поэтапный отказ от российского ископаемого топлива", – добавила она.

Диверсификация поставщиков энергии и инвестиции в "технологии чистой энергии следующего поколения" являются ключевыми для снижения цен в ЕС, сказала она, перечислив термоядерный синтез, усовершенствованные геотермальные и твердотельные батареи в качестве примеров.

Геотермальная энергия использует тепло из глубинных слоев горных пород для производства энергии. В термоядерном синтезе, в отличие от реакторов обычных атомных электростанций, атомные ядра сливаются при экстремальных температурах, а не расщепляются.

Фон дер Ляйен заявила, что планирует представить план доступной энергетики в феврале.

Еврокомиссия считает сравнительно высокие цены на энергоносители в ЕС одним из главных препятствий для возрождения экономики и конкурентоспособности Евросоюза.

Как ранее сообщалось, Европейская комиссия не зафиксировала резких скачков цен на газ в Европейском Союзе после того, как Украина прекратила транзит российского газа на территорию ЕС.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.