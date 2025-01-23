Глава дипломатии ЕС ответила на критику Трампа относительно помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала слова нового американского президента Дональда Трампа о том, что Европа отстает в помощи Украине от США, и настояла на том, что ЕС должен иметь место за столом мирных переговоров, когда наступит время.

Об этом она сказала в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

21 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты финансируют помощь Украине на $200 млрд больше, чем Европа.

"Это смешно. Потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан", – сказал тогда он.

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В ответ на это Каллас сказала, что Европа была крупнейшим донором.

"По моим подсчетам, мы предоставили Украине более 134 млрд евро. Это делает нас крупнейшим международным донором", – заявила она в ответ на вопрос относительно комментариев президента США относительно того, что Европа должна платить больше.

Каллас акцентировала, что важно, чтобы Европа участвовала в переговорах о прекращении российско-украинской войны.

"Какие бы переговоры или договоренности не происходили между Россией и Украиной, это также касается и Европы. Поэтому "ничего о Европе без Европы" также является главным здесь", – подчеркнула она.

Каллас выразила определенный оптимизм относительно того, что ЕС сможет договориться о продлении санкций против России до окончания срока их действия в конце месяца.

"Я не вижу причин для ослабления или отмены санкций сейчас. Причина моего оптимизма заключается в том, что мы всегда достигали единства и сохраняли его до сих пор, поэтому я уверена, что и на этот раз у нас все получится", – сказала она, имея в виду предыдущие дискуссии по санкциям.

По ее словам, чиновники ЕС изучают, что еще можно сделать с российскими активами, замороженными внутри блока.

Отметим, что в первый день своего президентства Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он заявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.

Сам Путин, поздравляя Трампа со вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.

22 января писали, что Трамп призвал Россию "заключить сделку " для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.