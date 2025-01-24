Лондон подписывает с Rolls Royce соглашение на 9 млрд фунтов по атомным субмаринам

Британское правительство расширяет свой флот атомных подводных лодок – Rolls Royce стала одной из первых компаний, которая выиграет от этого со сделкой на 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявит о сделке в пятницу во время визита на завод компании по производству ядерных реакторов в Дерби.

Восьмилетний контракт под названием "Единство" призван сделать проектирование, производство и поддержку реакторов более эффективными и экологически чистыми.

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Ожидается, что он создаст более 1000 рабочих мест в Великобритании и сохранит 4000 других рабочих мест.

Правительство заявило, что соглашение упорядочит предыдущие контракты и стимулы, а также обеспечит более эффективное предоставление услуг, что приведет к экономии 400 млн фунтов стерлингов.

Помимо поддержки нынешнего подводного флота Британии, "Единство" предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию новых подводных лодок класса "Дредноут" и начало заключения контрактов для оборонного альянса AUKUS.

В марте 2023 года было объявлено, что Rolls-Royce предоставит реакторы для нового флота атомных подводных лодок в рамках оборонного соглашения между Великобританией, США и Австралией.

Подводные лодки будут построены в Великобритании и Австралии, но будут использовать технологии всех трех стран.

Напомним, в Британии считают, что странам НАТО уже недостаточно тратить 2% ВВП на оборону.

Правительство Кира Стармера объявило о начале Стратегического оборонного обзора Вооруженных сил, призванного проверить их готовность к противостоянию нынешним угрозам.