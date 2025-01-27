Дания инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
Правительство и ведущие политические партии Дании в понедельник, 27 января, объявили о договоренности увеличить инвестиции в оборону в Арктике и Северной Атлантике на 14,6 миллиардов датских крон (более $ 2 млрд).
Об этом сообщило датское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".
Политическое соглашение правительства и парламента Дании предусматривает выделение более 2 миллиардов долларов на усиление военного присутствия прежде всего в Арктике.
В рамках соглашения будет профинансировано развертывание трех военно-морских судов, двух дополнительных дронов дальнего радиуса действия, а также привлечение спутников для сбора разведывательных данных в регионе.
В правительстве Дании отмечают, что новые инвестиции в безопасность разрабатывались совместно с властями Фарерских островов и Гренландии, которых будет касаться развертывание новых военных средств.
Там также анонсировали заключение еще одной договоренности "с акцентом на усиление сдерживания и обороны в регионе".
"По оценкам Датской разведывательной службы, уровень угрозы в Арктике и Северной Атлантике ухудшился. Поэтому мы должны значительно усилить оборонное присутствие в этих регионах", – прокомментировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью" для мировой безопасности.
Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.
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