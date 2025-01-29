Швеция может начать отправлять преступников за границу из-за переполненных тюрем

Швеция может отправлять преступников отбывать наказание в тюрьмах за границу, поскольку страна пытается справиться с наплывом новых заключенных, вызванным волной бандитизма.

Об этом заявила в среду, 29 января, назначенная правительством комиссия, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции страны Ханнар Строммер отметил необходимость работать с новыми решением в рамках Службы исполнения наказаний и пробации.

По его словам, Швеция уже ведет переговоры с другими странами об аренде помещений в их тюрьмах.

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Как отметило агентство, Швеция страдает от бандитской преступности, которая выросла за последние два десятилетия и привела к тому, что скандинавская страна возглавила рейтинг смертоносного насилия с применением оружия на душу населения в Европе.

А вооружившись новыми правовыми инструментами, увеличив штат и финансирование, шведская полиция добилась успехов в борьбе с бандами – за последние два года стало меньше смертельных перестрелок и больше обвинительных приговоров.

В то же время такой успех создал дополнительную нагрузку на пенитенциарную систему. В частности, в 2023 году, последнем году, за который есть данные, шведские суды вынесли приговоры о тюремном заключении общей продолжительностью чуть менее 200 тысяч месяцев, что на 25% больше, чем в предыдущем году, и вдвое больше, чем в 2014 году.

Поэтому шведские тюрьмы переполнены, и Служба тюрем и пробации заявляет, что к 2033 году ей понадобится около 27 тысяч мест, по сравнению с 11 тысячами сегодня.

Маттиас Вальстедт, председатель комиссии, заявил, что нет никаких юридических препятствий для того, чтобы Швеция арендовала места в тюрьмах за рубежом, но предложение по этому поводу должно сначала пройти через парламент.

В конце лета Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.

В частности, в сентябре стало известно, что Швеция в бюджете на 2025 год существенно увеличит расходы на судебную систему в рамках мер по борьбе с преступностью.

В декабре правительство Нидерландов заявило, что во всех тюрьмах и полицейских участках больше нет места для размещения новых арестованных и задержанных, поэтому задержанных решили отправить домой на три дня раньше запланированного срока.