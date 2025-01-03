Премьер Гренландии усилил кампанию за независимость от Дании

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде во время новогодней речи подчеркнул свое стремление к независимости острова от Дании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Речь Эгеде прозвучала после комментариев новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выразил желание "владеть и контролировать " Гренландию.

"Пришло время нам самим сделать шаг и сформировать наше будущее, в том числе относительно того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", – сказал Эгеде.

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В последние годы движение за независимость набрало силу в Гренландии. Отчасти – из-за разоблачения неправомерных действий датских властей в 20-м веке, в том числе кампании по принудительному контролю рождаемости, начатой в 1960-х годах.

Гренландия была датской колонией до 1953 года. Сейчас она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 году получила право требовать независимости путем голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.

"История и современные условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не достигло успеха в создании полного равенства", – сказал Эгеде.

"Пришло время для нашей страны сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий для сотрудничества – которые мы можем описать как оковы колониализма – и двигаться вперед", – сказал он.

Он добавил, что решение о независимости должен принять народ Гренландии, но не сказал, когда может состояться голосование.

Правительство Гренландии дважды отклоняло предложения Трампа о покупке острова – в 2019 году и в прошлом году. При этом Эгеде утверждал, что "Гренландия – наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться".

Столица Гренландии Нуук расположена ближе к Нью-Йорку, чем к столице Дании Копенгагену.

Несмотря на богатство минеральных, нефтяных и газовых ресурсов, экономика Гренландии остается хрупкой, сильно завися от рыболовства и ежегодных грантов от Дании.

До 6 апреля в Гренландии должны состояться парламентские выборы.