Нидерланды солидарны с Данией на фоне претензий Трампа по Гренландии

Правительство Нидерландов выражает солидарность с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на фоне посягательств американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.

Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп во время парламентских дебатов, передает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

По словам Вельдкампа, Европа должна быть единой, когда речь идет об уважении к территориальной целостности ее государств, и "это не подлежит сомнению".

"Мы серьезно относимся к беспокойству Дании", – подчеркнул глава МИД Нидерландов, при этом добавив, что нужно смотреть на то, какие заявления Трампа будут воплощены в жизнь.

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Вельдкамп также сказал парламентариям, что глава МИД Дании в разговоре с ним выразил желание "подождать, пока ситуация уляжется".

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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