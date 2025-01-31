CNN: Трамп отправил посланника к нелегитимному президенту Венесуэлы

Посол Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, как ожидается, встретится в Венесуэле с "президентом" Николасом Мадуро, легитимности которого США не признают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнал телеканал CNN.

Ожидается, что Гренелл встретится с Мадуро уже в пятницу, 31 января, а темой их разговора станет прежде всего депортация нелегальных венесуэльских мигрантов из США.

Также, по информации CNN, представитель Трампа может поднять вопрос о нескольких задержанных в Венесуэле американцах.

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Гренелл неоднократно встречался с венесуэльской оппозицией после избрания Трампа и, вероятно, встретится с ней и во время этого визита, утверждает источник CNN.

Как известно, США и Европа не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы после выборов в июле 2024 года из-за массовых фальсификаций и жестокого подавления протестов.

Предыдущая администрация Джо Байдена также ввела многочисленные санкции против режима Мадуро.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа США задействовали стратегию максимального давления для устранения Мадуро и сформировали коалицию из более пятидесяти стран, которая признала Хуана Гуайдо, тогдашнего главу парламента Венесуэлы, законным главой государства.