Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, прибудет в Гренландию во вторник, 7 января, на фоне заявлений своего отца о желании "купить" этот остров.

Как сообщает "Европейская правда", факт поездки вещателю DR подтвердил министр иностранных дел Гренландии Миннгуак Клейст.

По словам Клейста, власти Гренландии заранее проинформировали о визите Трампа-младшего.

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"Это будет частный визит, и никакого запроса на встречу с правительством Гренландии не было", – добавил он.

Статус Гренландии вновь привлек к себе внимание после того, как избранный президент США Дональд Трамп поднял возможность приобрести этот остров у Дании.

Во время своего предыдущего президентства Трамп также выражал желание "купить" Гренландию.

Тем временем власти самой Гренландии усилили кампанию за независимость от Дании, выражая недовольство ограничениями, которые на нее накладывает фактическое пребывание в составе королевства.