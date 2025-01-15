Трамп создаст службу для сбора доходов от пошлин, которые обещал ввести
Избранный президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 14 января, что создаст "Службу внешних доходов" для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.
Об этом он написал в соцсети TruthSocial, передает "Европейская правда".
Как заявил Трамп, США "слишком долго полагались на налогообложение большого народа с помощью Службы внутренних доходов (IRS)".
Он утверждает, что благодаря "мягким и жалко слабым торговым соглашениям американская экономика обеспечивала рост и процветание мира, обкладывая при этом себя налогами".
"Пришло время это изменить. Сегодня я объявляю, что создаю СЛУЖБУ ВНЕШНИХ ДОХОДОВ для сбора наших тарифов, пошлин и всех доходов, которые поступают из иностранных источников", – написал избранный американский президент.
Трамп акцентировал, что США начнут "взимать плату с тех, кто зарабатывает на нас деньги посредством торговли, и они начнут платить, наконец, свою справедливую долю".
"20 января 2025 года будет датой рождения Службы внешних доходов. Сделаем Америку снова великой!" – заявил он.
Напомним, ранее писали, что победа Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, если он начнет торговую войну между США и Европой.
15 октября Европейский Союз даже подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы на европейский импорт.
Также он угрожал после возвращения в Белый дом сразу ввести тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.
Недавно лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который является кандидатом на пост канцлера, призвал возобновить попытки заключить соглашение о свободной торговле между ЕС и США.
Кроме этого информировали, что посол Канады в США Кирстен Хиллман заявила, что страна готова закупить больше товаров у Соединенных Штатов, включая свой следующий флот подводных лодок.
Тогда же она акцентировала, что такой шаг рассматривается, чтобы успокоить обеспокоенность избранного президента США Дональда Трампа относительно дефицита в торговле между странами.