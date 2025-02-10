Укр Рус Eng

Фицо написал Маску письмо, чтобы поблагодарить за демонтаж USAID

Новости — Понедельник, 10 февраля 2025, 19:04 — Олег Павлюк

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что написал письмо американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой рассказать, как тратились средства USAID в его стране.

Письмо Фицо опубликовал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Словацкий премьер называет Маска "господином министром" (хотя на самом деле он не занимает такой должности) и поздравляет с "объявленной ликвидацией USAID".

Далее Фицо просит помощи американского миллиардера в том, чтобы "отделить полезные и выгодные проекты от грубого вмешательства во внутренние дела Словацкой Республики".

Реклама:
У Трампа не считают, что отказ от USAID передаст влияние Китаю и России

"Считаю целесообразным обратиться к Вам с просьбой предоставить имеющуюся информацию о субсидиях и грантах, предоставленных неправительственным организациям, средствам массовой информации и отдельным журналистам, которые работали и работают на территории Словацкой Республики", – отметил он.

Фицо также предложил Маску встретиться лично и "обсудить другие проекты, которые были бы взаимовыгодными для словацко-американских отношений".

Администрация нового президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Дональд Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

Отвечает за это Илон Маск как руководитель новосозданного департамента по вопросам эффективности госаппарата (DOGE).

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Фицо Финансовая помощь
Реклама: