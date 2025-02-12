Швейцария полностью присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России

Федеральный совет Швейцарии принял остальные ограничительные меры против России в рамках 15-го пакета санкций Европейского Союза, принятого в декабре прошлого года.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства, пишет "Европейская правда".

Эти меры вступят в силу 13 февраля. Ранее в санкционный список Швейцарии против России уже было добавлено 54 физических и 30 юридических лиц.

На своем заседании 12 февраля Федеральный совет решил принять дальнейшие меры 15-го пакета санкций ЕС против России.

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Отныне в рамках ограничительных мер запрещено признавать и приводить в исполнение некоторые решения российских судов, в которых они заявляют об исключительной юрисдикции по спорам между российскими и швейцарскими компаниями.

Этот запрет призван защитить права швейцарских компаний и оградить их от необоснованного финансового ущерба.

Поправки также содержат продление действия различных положений об исключениях, которые позволяют швейцарским компаниям выводить инвестиции из России в упорядоченном порядке.

Напомним, 16 декабря 2024 года Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России. В частности, еще 52 судна из российского "теневого флота" были наказаны запретом на доступ к портам и определенным услугам.

Также в декабре ЕС впервые ввел санкции из-за так называемых гибридных российских атак.