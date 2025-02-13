В Румынии после ночной атаки РФ обнаружили обломки дронов

На территории Румынии в четверг, 13 февраля, обнаружили фрагменты беспилотников "Герань", которые Россия использовала накануне для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Об этом говорится в сообщении румынского Министерства национальной обороны, пишет "Европейская правда".

Представители Минобороны, Министерства внутренних дел и разведки Румынии после поисков вблизи румынско-украинской границы обнаружили фрагменты российских дронов "Герань".

Один беспилотник разбился примерно в километре от Дуная вблизи границы с Украиной, а его фрагменты были найдены примерно в 5 километрах к западу от украинского города Рени.

Второй обнаружили в 500 метрах от берега Дуная и примерно в 5 километрах к югу от Рени.

Расследование на месте происшествия установило, что оба беспилотника несли заряд, который разорвался в результате падения. В Минобороны Румынии отметили, что это произошло за пределами населенных пунктов.

Отметим, что во время массированной атаки России на украинские регионы несколько дронов также залетели на территорию Молдовы.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест и объявило о закрытии Российского культурного центра.