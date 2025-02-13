США ввели санкции против прокурора МУС, который ходатайствовал об аресте Путина и Нетаньяху

США в четверг ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно санкциям, все активы Хана в США должны быть заморожены, и ему будет запрещен въезд в страну.

Это решение соответствует указу президента США Дональда Трампа, подписанному на прошлой неделе, о введении санкций против Международного уголовного суда.

Распоряжение Трампа стало шагом в ответ на ордер Международного уголовного суда на арест ряда топ-чиновников Израиля в связи с событиями в секторе Газа, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

США, как известно, не являются страной-участницей Римского статута.

МУС заявил, что осуждает решение США наложить санкции на его должностных лиц и "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".

Именно Карим Хан в мае 2024 года просил палату предварительного производства МУС выдать ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Также по представлению Хана МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина за военные преступления, совершенные в Украине.