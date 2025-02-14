Вице-президент США посоветовал немецким партиям сотрудничать с "Альтернативой для Германии"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал немецким политикам сотрудничать со всеми политическими партиями, в том числе с праворадикальной "Альтернативой для Германии".

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Вэнс отметил, что удержание ультраправых партий, выступающих против миграции, вне правительственных коалиций ограничивает волю людей, которые неоднократно требовали усиления пограничного контроля.

"Я думаю, что, к сожалению, воля избирателей была проигнорирована многими нашими европейскими друзьями", – заявил вице-президент США.

Вэнс также упомянул о миллиардере Илоне Маске, который открыто агитирует за "Альтернативу для Германии" накануне выборов 23 февраля, которые пройдут в стране.

Вэнс отметил, что Маск не высказывается от имени Трампа, но он сказал, что согласен с Маском в том, что европейские страны должны прекратить впускать большое количество мигрантов из Ближнего Востока, Африки и других стран.

Он также сказал, что европейские лидеры были неправы, критикуя Маска за его позицию.

По информации The Wall Street Journal, Джей Ди Вэнс планирует поддержать Илона Маска в своем выступлении.

Политическая кампания Маска в Европе, в том числе в поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии", вызвала почти повсеместную критику со стороны европейских глав государств и правительств.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку крайне правых партий со стороны Маска отвратительной.

Ожидается, что Шольц будет присутствовать в аудитории в Мюнхене в пятницу, когда Вэнс будет произносить свою речь.

Напомним, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц назвал действия Маска в отношении Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

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