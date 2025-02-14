Швейцария движется к легализации каннабиса

Швейцария вскоре может присоединиться к другим странам, которые легализовали каннабис.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Комитет по вопросам здравоохранения и социального обеспечения нижней палаты парламента Швейцарии в пятницу поддержал проект пересмотренного закона о продуктах из каннабиса.

Новый закон имеет целью регулировать производство и торговлю каннабисом, не поощряя его потребление.

Эта мера все еще нуждается в поддержке полного состава парламента и может быть обжалована на референдуме.

"Комиссия была единогласна в своем мнении, что употребление каннабиса является социальной реальностью", – говорится в сообщении комитета.

"Большинство членов комиссии считают текущую ситуацию неудовлетворительной, а запретительный подход – ошибочным", – добавляется в заявлении.

Группы, представляющие интересы каннабиса, и швейцарская партия "Зеленых" приветствовали это решение как "важную веху" в регулировании каннабиса в стране.

Напомним, Германия легализовала употребление каннабиса для взрослых с апреля 2024 года с ограничениями.

Впрочем, немецкие консерваторы обещают отменить легализацию марихуаны после выборов 23 февраля.