Дания: говорить об отправке войск в Украину "слишком рано"

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает, что дискуссии об отправке в Украину европейских войск в рамках потенциального "перемирия" являются преждевременными.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит DR.

Поульсен заявил, что датское правительство, как и другие европейские союзники, не исключает возможности отправки европейских сил в Украину, но "еще очень и очень рано" даже обсуждать этот вопрос.

"Сейчас еще даже не начались мирные переговоры. Нам придется подождать и посмотреть, как будут развиваться события", – добавил он.

Глава датского Минобороны считает, что прежде всего нужно дождаться, когда стороны сядут за стол переговоров, "чтобы мы могли посмотреть, может ли быть установлен мир на основе сохранения Украины как независимой страны".

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

Публично эту дискуссию подхватил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

Эта тема также будет обсуждаться и на экстренном саммите европейских лидеров в Париже, где будет присутствовать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.